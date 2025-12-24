Харьков переходит на режим "энергоострова" после серии ударов России по ТЭЦ
Россия в среду, 24 декабря, нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В связи с этим город вынужденно переходит на режим "энергоострова".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", - сообщил Терехов.
По его словам, в результате атаки погиб один человек. Также есть раненые.
"Сейчас все профильные службы проводят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан", - отметил мэр.
Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации.
Введены графики аварийных отключений света.
"Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, которые выполняют свою работу в чрезвычайно сложных условиях", - добавил Терехов.
Что такое режим "энергоострова"
Отметим, что режим "энергоострова" - это временное изолированное состояние работы энергосистемы, когда она отсоединяется от общих сетей, но продолжает функционировать самостоятельно, обеспечивая питание потребителей.
Это позволяет избежать коллапса всей системы и сохранить стабильность в критических условиях.
Удары РФ по Харькову и энергообъектам в других городах
Напомним, утром 24 декабря российские войска атаковали пригород Харькова. В городе временно не работало метро, но его работу уже восстановили.
Всего в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.