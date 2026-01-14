UA

Харків був готовий, Київ - ні: Шмигаль розповів про енергокризу

Фото: Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тепер доводиться вживати кризових заходів.

Про це заявив Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром енергетики Шмигаль сказав, що обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням.

Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

 

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Зараз у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.

Як розповіли у ДТЕК, 14 січня жителі столиці орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

Тим часом у Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

