Харків був готовий, Київ - ні: Шмигаль розповів про енергокризу

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Зараз у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.

Як розповіли у ДТЕК, 14 січня жителі столиці орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

Тим часом у Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

