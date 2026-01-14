Харьков был готов, Киев - нет: Шмыгаль рассказал об энергокризисе

Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом после ударов РФ, чем Киев. Теперь приходится принимать кризисные меры.
Об этом заявил Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики Шмыгаль сказал, что областная и городская власть Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением.
В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.
"Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.
Напомним, за последнее время российские оккупанты нанесли два массированных удара по энергетическим объектам Украины.
Вследствие этих атак в Киеве возникли серьезные проблемы с электроснабжением и теплом, по всей столице действуют экстренные отключения света.
После обстрелов 13 января дефицит электроэнергии в Киеве еще больше обострился. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают, но ситуация чрезвычайно сложная.
Кроме проблем со светом, тысячи киевлян остаются без отопления в условиях низких температур.
Также вчера, 13 января, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Как сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, именно в Киеве на данный момент зафиксирована наихудшая ситуация с электроснабжением среди всех регионов страны.
По данным ДТЭК, 14 января в Киеве продолжаются жесткие экстренные отключения. Свет подается ориентировочно около трех часов, тогда как без электроэнергии киевляне могут оставаться до десяти часов
Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина.