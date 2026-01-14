Харьков был готов, Киев - нет: Шмыгаль рассказал об энергокризисе

Отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики Шмыгаль сказал, что областная и городская власть Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением.

В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

"Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.