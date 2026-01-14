ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До 10 годин без світла: в Києві продовжують діяти екстрені відключення

Київ, Середа 14 січня 2026 13:04
UA EN RU
До 10 годин без світла: в Києві продовжують діяти екстрені відключення Фото: у Києві діють екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Містяни орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 - без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", - йдеться у заяві.

Киян попередили, що якщо за певною адресою світло відсутнє понад 12 годин, то, імовірно, сталася локальна аварія.

Інформацію про те, чи зафіксована аварія, можна перевірити в чат-боті або на сайті. За її відсутності треба звернутись до ЖЕКу або ОСББ, які перевірять внутрішні мережі і подадуть заявку, якщо буде потреба.

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

У Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують новий обстріл, намагаючись "холодом виграти війну".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія Відключеня світла
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році