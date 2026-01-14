Харків був готовий, Київ - ні: Шмигаль розповів про енергокризу

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тепер доводиться вживати кризових заходів.

Про це заявив Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром енергетики Шмигаль сказав, що обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням.

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Зараз у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.

Як розповіли у ДТЕК, 14 січня жителі столиці орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

Тим часом у Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.