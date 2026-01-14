ua en ru
Харьков был готов, Киев - нет: Шмыгаль рассказал об энергокризисе

Среда 14 января 2026 14:09
Харьков был готов, Киев - нет: Шмыгаль рассказал об энергокризисе Фото: Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом после ударов РФ, чем Киев. Теперь приходится принимать кризисные меры.

Об этом заявил Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики Шмыгаль сказал, что областная и городская власть Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением.

В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

"Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, за последнее время российские оккупанты нанесли два массированных удара по энергетическим объектам Украины.

Вследствие этих атак в Киеве возникли серьезные проблемы с электроснабжением и теплом, по всей столице действуют экстренные отключения света.

После обстрелов 13 января дефицит электроэнергии в Киеве еще больше обострился. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают, но ситуация чрезвычайно сложная.

Кроме проблем со светом, тысячи киевлян остаются без отопления в условиях низких температур.

Также вчера, 13 января, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Как сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, именно в Киеве на данный момент зафиксирована наихудшая ситуация с электроснабжением среди всех регионов страны.

По данным ДТЭК, 14 января в Киеве продолжаются жесткие экстренные отключения. Свет подается ориентировочно около трех часов, тогда как без электроэнергии киевляне могут оставаться до десяти часов

Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина.

