Ебола, від якої немає зареєстрованої вакцини, вбила вже понад сотню людей у Конго
ВООЗ оголосила спалах Еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Рідкісний штам Бундібуджо, проти якого немає схвалених вакцин, вже забрав понад 118 життів і виявлений в Уганді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Що сталося
Спалах вірусу Бундібуджо - рідкісного різновиду Еболи - розпочався ще наприкінці квітня в провінції Іторі на сході Конго, однак лабораторії тижнями перевіряли зразки на поширеніший штам Заїр. Тести давали хибно негативні результати, і реакція запізнилася на кілька тижнів.
Станом на понеділок, 19 травня, зафіксовано понад 118 загиблих і близько 300 підозрюваних випадків у провінціях Іторі та Північне Ківу. В Уганді підтверджено одну смерть і один підозрюваний випадок.
Американський лікар серед заражених
Лікар із США Пітер Стаффорд інфікувався під час роботи в лікарні в Бунії - адміністративному центрі провінції Іторі.
Разом із шістьма іншими американцями, які контактували з хворими, його доправляють до Німеччини для моніторингу. Дружина лікаря також працювала в тій самій лікарні, але симптомів не виявляє.
Чому цей штам особливо небезпечний
Вірус Бундібуджо виявляли лише двічі за всю історію спостережень:
- 2007–2008, Уганда - 149 випадків, 37 смертей
- 2012, Конго - 57 випадків, 29 смертей
Проти нього немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Симптоми - лихоманка, м'язовий біль, діарея, блювання, внутрішні кровотечі - схожі на інші тропічні захворювання, що ускладнює ранню діагностику. Вірус передається через біологічні рідини.
Реакція країн і міжнародних організацій
ВООЗ направляє групу експертів до Конго, у провінції Іторі відкриють три центри лікування Еболи. Руанда закрила сухопутний кордон із Конго в неділю.
США на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх трьох тижнів, і посилили контроль на прикордонних пунктах.
Директор Африканського ЦКЗ заявив, що перебуває "в режимі паніки" через нестачу ліків і вакцин, хоча експериментальні препарати очікують протягом кількох тижнів.
Тривожний контекст
Регіон і без того охоплений гуманітарною кризою: в Іторі налічується понад 273 тисячі внутрішньо переміщених осіб, а збройні угруповання продовжують активність. Бунія знаходиться за понад тисячу кілометрів від Кіншаси, дороги - у поганому стані.
Персонал ООН у регіоні переведено на дистанційну роботу.
РБК-Україна раніше розбиралося, чи загрожує світу нова пандемія через хантавірус і чим він відрізняється від COVID-19.
Також ми розповідали, що десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по різних країнах до того, як було виявлено вірус, що ускладнило відстеження контактів.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.