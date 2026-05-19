ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ебола, від якої немає зареєстрованої вакцини, вбила вже понад сотню людей у Конго

01:41 19.05.2026 Вт
3 хв
Американський лікар заразився, США закрили кордони для в'їзду з трьох країн
aimg Катерина Коваль
Ебола, від якої немає зареєстрованої вакцини, вбила вже понад сотню людей у Конго
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

ВООЗ оголосила спалах Еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Рідкісний штам Бундібуджо, проти якого немає схвалених вакцин, вже забрав понад 118 життів і виявлений в Уганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Читайте також: ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці

Що сталося

Спалах вірусу Бундібуджо - рідкісного різновиду Еболи - розпочався ще наприкінці квітня в провінції Іторі на сході Конго, однак лабораторії тижнями перевіряли зразки на поширеніший штам Заїр. Тести давали хибно негативні результати, і реакція запізнилася на кілька тижнів.

Станом на понеділок, 19 травня, зафіксовано понад 118 загиблих і близько 300 підозрюваних випадків у провінціях Іторі та Північне Ківу. В Уганді підтверджено одну смерть і один підозрюваний випадок.

Американський лікар серед заражених

Лікар із США Пітер Стаффорд інфікувався під час роботи в лікарні в Бунії - адміністративному центрі провінції Іторі.

Разом із шістьма іншими американцями, які контактували з хворими, його доправляють до Німеччини для моніторингу. Дружина лікаря також працювала в тій самій лікарні, але симптомів не виявляє.

Чому цей штам особливо небезпечний

Вірус Бундібуджо виявляли лише двічі за всю історію спостережень:

  • 2007–2008, Уганда - 149 випадків, 37 смертей
  • 2012, Конго - 57 випадків, 29 смертей

Проти нього немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Симптоми - лихоманка, м'язовий біль, діарея, блювання, внутрішні кровотечі - схожі на інші тропічні захворювання, що ускладнює ранню діагностику. Вірус передається через біологічні рідини.

Реакція країн і міжнародних організацій

ВООЗ направляє групу експертів до Конго, у провінції Іторі відкриють три центри лікування Еболи. Руанда закрила сухопутний кордон із Конго в неділю.

США на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх трьох тижнів, і посилили контроль на прикордонних пунктах.

Директор Африканського ЦКЗ заявив, що перебуває "в режимі паніки" через нестачу ліків і вакцин, хоча експериментальні препарати очікують протягом кількох тижнів.

Тривожний контекст

Регіон і без того охоплений гуманітарною кризою: в Іторі налічується понад 273 тисячі внутрішньо переміщених осіб, а збройні угруповання продовжують активність. Бунія знаходиться за понад тисячу кілометрів від Кіншаси, дороги - у поганому стані.

Персонал ООН у регіоні переведено на дистанційну роботу.

РБК-Україна раніше розбиралося, чи загрожує світу нова пандемія через хантавірус і чим він відрізняється від COVID-19.

Також ми розповідали, що десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по різних країнах до того, як було виявлено вірус, що ускладнило відстеження контактів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ебола Африка ВОЗ Здоров'я
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим