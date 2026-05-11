Маскується під застуду. Що таке хантавіруси та чи загрожує Україні "вірус з лайнера"

Про те, що таке хантавіруси, які симптоми таких хвороб, чому небезпеки для України через новий штам зараз немає та як не захворіти, в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.

Головне: Природа вірусу: Штам Andes - з Південної Америки, від людини до людини передається лише за надто тривалого контакту.

Низька заразність: Ризику пандемії рівня COVID-19 немає через низьку контагіозність та складніший механізм інфікування.

Безпека в Україні: Цей штам не є природним для нашої території, а вітчизняні лабораторії готові до виявлення будь-яких хантавірусів.

Симптоми: Хвороба маскується під грип, але згодом вражає нирки або легені. Важливо вчасно повідомити лікаря про контакт із гризунами.

Профілактика: Головне - не торкатися мишей та проводити лише вологе прибирання з антисептиками в місцях їхньої появи.

Готовність медиків: Торік усі випадки хантавірусу в Україні успішно вилікували; медична система повністю контролює ситуацію.

Симптоми хантавірусу в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Що таке хантавіруси і чому про них всі говорять зараз

– Миколо, що таке хантавірус загалом, які де він виник?

– Хантавіруси - це група вірусів, які можуть відрізнятися між собою і призводити до різних хвороб. Якщо ми говоримо про поширені в Європі та Азії різновиди, то вони можуть призводити до геморагічної гарячки з нирковим синдромом. Хантавіруси, які призводять до хантавірусного легеневого синдрому, реєструються в країнах західної півкулі.

І, власне, той різновид хантавірусу Andes, який був зафіксований у пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, є "класичним" для Південної Америки, зокрема для Аргентини. Його назва Andes, до речі, й походить від назви гірської системи Анди (найдовша гірська система у світі, розташована вздовж західного узбережжя Південної Америки на 7000-9000 км - ред.).

Природними резервуарами хантавірусів є гризуни. Це можуть бути миші, пацюки, миші полівки. Ці віруси передаються від гризунів до людини через виділення: фекалії, слину, сечу. Також є особливість саме у цього різновиду вірусу Andes - він може передаватися від людини до людини - але виключно за умови тривалого тісного контакту.

Але я підкреслю: вірус Andes в Україні не реєструється, він не є для України природним. Тому ніякої небезпеки для України в цьому плані він наразі не несе. Всі хантавіруси, які є в Україні, передаються виключно від гризунів до людини. Це класичні для нашого регіону загрози, які були й раніше.

– Тобто це взагалі зовсім інший вірус, якщо порівнювати його із COVID 19, їх неможливо порівняти по тому ж способу передачі навіть?

– По-перше, хантавіруси передаються виключно від гризунів до людини. А той різновид, який передається від людини до людини, може передаватися виключно за умови тісного тривалого контакту. Тут зовсім не йдеться про те, що людина поспілкувалася з іншою і так заразилася. Ні. Тут йдеться про низьку контагіозність, це значить, що заразитися цим вірусом людині від людини набагато складніше. І тут нічого подібного в порівнянні з COVID не йдеться.

– Тобто тут не йдеться про якусь особливу небезпеку і загрозу для України, якщо припустити, що інфіковані цим вірусом люди перетнуть кордон?

– Тут важливо підкреслити, що всі, хто в минулому році в Україні були інфіковані хантавірусами і захворіли, - всі вони отримали медичну допомогу, і всі одужали.

По-друге, це також свідчення того, що українська лабораторна мережа спроможна виявляти хантавіруси. Тобто навіть якщо відбудеться те, що ви сказали, то лабораторна мережа здатна виявити загрозу, а система охорони здоров'я спроможна вчасно надати людям допомогу. Тому наразі про такі підвищені ризики не йдеться.

Фото: речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч

Симптоми "класичного" хантавірусу в Україні

– Які симптоми хантавірусу, як він зазвичай проявляється?

– Йдеться про класичні симптоми хантавірусу, притаманні для території України. Тобто про те, з чим люди можуть дійсно зіткнутися. Симптоми характерні для гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу. Це спершу може бути підвищення температури, лихоманка, головний біль та нудота. Також можуть з’явитися біль у попереку та порушення сечовиділення.

Але при перших симптомах хвороби, в тому числі застуди, треба звертатися до лікаря за медичною допомогою, не призначати самим собі лікування, а чітко дотримуватися інструкцій лікаря. І дуже важливо також повідомляти лікареві про можливі контакти з гризунами.

Наприклад, якщо людина прибирала десь на горищі, де могли бути миші або пацюки. Людина, скажімо, підмітала там, при цьому пил піднімався вгору, людина могла вдихнути і інфікуватися. Тому треба повідомити про це свого сімейного лікаря при зверненні.

Повторюся - симптоми можуть відрізнятися в залежності від того, який саме це вірус. "Класичні" для хантавірусів в Україні симптоми, які схожі на застуду, а далі, оскільки може бути ураження нирок, то симптоми можуть змінюватися, і може з'явитися біль в області нирок. Але дуже важливо, щоб люди одразу зверталися до лікаря, щоб одразу ж отримати допомогу.

Якщо ми говоримо про той вірус, який був зареєстрований на лайнері Andes, то там можливий хантавірусний легеневий синдром, у такому разі йдеться про ураження легень.

– Якщо хантавіруси - це таке загалом відоме явище, в Україні ці віруси є давно, чому тоді зараз ситуація з інфікуванням людей на лайнері викликала такі активні обговорення, і про це пишуть буквально в усьому світі?

– По-перше, важливо розуміти, що ми зараз знаходимося в ситуації після пандемії COVID 19.

По-друге, має вплив назва - вона може лякати, особливо людей, які не є медиками. Хоча це абсолютно звична історія і нічого нового не відбувається, люди через згаданий контекст можуть реагувати подібним чином.

Це ті обставини, в яких ми живемо, і ще раз повторю - для України жодних нових ризиків наразі немає.

Як не захворіти й чи можна торкатися мишей руками

– Щодо кроків безпеки - що робити, щоб не заразитися тими "класичними" хантавірусами, які є в Україні? Мишей не можна чіпати руками?

– Так, важливо, людям про це нагадувати. Миші й гризуни переносять не тільки хантавіруси, а й інші небезпечні хвороби. Поради щодо профілактики можуть здаватися простими, але, тим не менше, вони можуть врятувати життя.

Не можна чіпати гризунів. Не можна чіпати їхні гнізда і екскременти руками. Якщо ви їх помітили, потрібно їх правильним чином прибрати - використовувати захисні рукавички, надавати перевагу вологому прибиранню, прибиранню з антисептиками.

Не здіймати пил у старих закинутих приміщеннях, де могли бути гризуни, тому що там може бути вірус. Ступати потрібно обережно, знову ж, не підіймаючи пил. Обов'язково треба зберігати їжу у недоступних для гризунів місцях. Ну і дезінфікувати за допомогою антисептиків поверхні в тих приміщеннях, де були помічені гризуни.

Це насправді дуже дієві поради. Якщо ви живете в Україні і виконуєте це, то інфікуватися хантавірусом ризики у вас дуже й дуже низькі. І навіть від інфікованої людини ви інфікуватися не зможете. Це небезпечна інфекція, але ці засоби профілактики - дієві і цілком можуть вас захистити.