Головна » Новини » У світі

ХАМАС висунув свою умову для роззброєння, - ЗМІ

Газа, Неділя 05 жовтня 2025 20:45
UA EN RU
ХАМАС висунув свою умову для роззброєння, - ЗМІ Фото: ХАМАС погодився передати свою зброю за однієї умови (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Терористичне угруповання ХАМАС нібито погодилося передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Як пише видання, джерело в ХАМАС повідомило про це саудівському телеканалу Al-Arabiya, проте наразі жодне інше джерело інформацію не підтвердило.

Зазначається також, що США нібито надали ХАМАС гарантії, що Ізраїль не відновить війну і виведе війська Армії оборони (IDF) із сектора Газа.

Також повідомляється, що наразі бойовики ХАМАСу почали збирати тіла вбитих заручників в Газі і вимагають від Ізраїлю припинити повітряні удари для завершення цієї роботи.

Джерела повідомляють, що транспортування тіл займе деякий час, і "США виявляють гнучкість у цьому питанні".

Нагадаємо, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС має лише кілька днів на переговори про заручників.

Після цього, за його словами, "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано". Нетаньяху наголосив, що це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з боку Ізраїлю.

У суботу, 4 жовтня, Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа. Це сталося після виступу президента США Дональда Трампа з відповідною вимогою.

Крім того, президент США написав пост, у якому закликав ХАМАС рухатися швидко, інакше "всі ставки будуть скасовані".

Раніше в п'ятницю Дональд Трамп повідомляв, що дає бойовикам ХАМАС останній шанс відповісти на його мирний план щодо Сектора Газа.

Також РБК-Україна писало, що Дональд Трамп пригрозив ХАМАС "повним знищенням", якщо він відмовиться від запропонованого мирного плану.

