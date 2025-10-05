ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ХАМАС выдвинул свое условие для разоружения, - СМИ

Газа, Воскресенье 05 октября 2025 20:45
UA EN RU
ХАМАС выдвинул свое условие для разоружения, - СМИ Фото: ХАМАС согласился передать свое оружие при одном условии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Террористическая группировка ХАМАС якобы согласна передать свое оружие "палестино-египетскому органу под международным наблюдением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, источник в ХАМАС сообщил об этом саудовскому телеканалу Al-Arabiya, однако пока ни один другой источник информацию не подтвердил.

Отмечается также, что США якобы предоставили ХАМАС гарантии, что Израиль не возобновит войну и выведет войска Армии обороны (IDF) из сектора Газа.

Также сообщается, что боевики ХАМАС начали собирать тела убитых заложников в Газе и требуют от Израиля прекратить воздушные удары для завершения этой работы.

Источники сообщают, что транспортировка тел займет некоторое время, и "США проявляют гибкость в этом вопросе".

Напомним, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС имеет всего несколько дней на переговоры о заложниках.

После этого, по его словам, "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован". Нетаньяху подчеркнул, что это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, со стороны Израиля.

В субботу, 4 октября, Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа с соответствующим требованием.

Кроме того, президент США написал пост, в котором призвал ХАМАС двигаться быстро, иначе "все ставки будут отменены".

Ранее в пятницу Дональд Трамп сообщал, что дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.

Также РБК-Украина писала, что Дональд Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением", если он откажется от предложенного мирного плана.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии