Світові витрати на озброєння сягнули нового рекорду, названі країни-лідери

Світові витрати на озброєння у 2025 році сягнули рекордного рівня. Найбільше на військові потреби витрачали США, Китай та Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Світові військові витрати у 2025 році досягли 2 887 млрд доларів, що на 2,9 відсотка більше, ніж у 2024 році. Військові витрати у Сполучених Штатах скоротилися, але зросли на 14 відсотків у Європі та на 8,1 відсотка в Азії та Океанії.

Три країни з найбільшими військовими витратами – США, Китай та Росія – витратили загалом 1 480 млрд доларів, або 51 відсоток від загальносвітової суми.

За словами аналітиків, результат 2025 року – це 11-й рік зростання поспіль. Річне зростання витрат, що склало 2,9 відсотка, було значно меншим, ніж 9,7 відсотка, зафіксовані у 2024 році.

Однак це уповільнення значною мірою пояснюється падінням військових витрат США. За межами США загальні витрати зросли на 9,2 відсотка у 2025 році.

Скільки витратити США

Військові витрати США у 2025 році, склавши 954 млрд доларів, були на 7,5 відсотка меншими, ніж у 2024 році. Падіння було пов'язане головним чином з тим, що протягом року не було схвалено жодної нової фінансової військової допомоги Україні.

Однак США збільшили інвестиції як у ядерний, так і в звичайний військовий потенціал, щоб зберегти домінування в Західній півкулі та стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Європа збільшує витрати на зброю

Основним фактором глобального збільшення військових витрат у 2025 році стало 14-відсоткове зростання в Європі до 864 млрд доларів.

При цьому військові витрати Росії зросли на 5,9 відсотка у 2025 році до 190 млрд доларів, що створювало її військовий тягар у 7,5 відсотка ВВП. Україна, сьомий за величиною споживач зброї у 2025 році, збільшила свої витрати на 20 відсотків до 84,1 млрд доларів, або 40 відсотків ВВП.

Окрім того, 29 європейських членів НАТО витратили загалом 559 млрд доларів, і 22 з них мали військові витрати щонайменше 2,0% ВВП. Німеччина була найбільшим військовим споживачем у групі, її витрати зросли на 24% у річному обчисленні до 114 мільярдів доларів.

Витрати на Близькому Сході стабільні

Військові витрати на Близькому Сході у 2025 році досягли приблизно 218 млрд доларів, що лише на 0,1 відсотка більше, ніж у 2024 році. Окрім Ізраїлю, більшість інших основних держав у регіоні збільшили свої витрати.

Військові витрати Ізраїлю скоротилися на 4,9 відсотка до 48,3 млрд доларів, що відображає зниження інтенсивності війни в Газі протягом 2025 року після угоди про припинення вогню з ХАМАС у січні 2025 року.

Тим не менш, витрати Ізраїлю залишилися на 97 відсотків вищими, ніж у 2022 році. Військові витрати Туреччини зросли на 7,2 відсотка у 2025 році до 30 млрд доларів, частково завдяки її військовим операціям в Іраку, Сомалі та Сирії.

Військові витрати Японії зросли на 9,7 відсотка, досягнувши 62,2 млрд доларів у 2025 році, що еквівалентно 1,4 відсотка ВВП.