ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Світові витрати на озброєння сягнули нового рекорду, названі країни-лідери

11:10 27.04.2026 Пн
3 хв
Попри рекорд, США зменшили витрати на озброєння
aimg Костянтин Широкун
Світові витрати на озброєння сягнули нового рекорду, названі країни-лідери Фото: світові витрати на озброєння сягнули нового рекорду (Getty Images)

Світові витрати на озброєння у 2025 році сягнули рекордного рівня. Найбільше на військові потреби витрачали США, Китай та Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Світові військові витрати у 2025 році досягли 2 887 млрд доларів, що на 2,9 відсотка більше, ніж у 2024 році. Військові витрати у Сполучених Штатах скоротилися, але зросли на 14 відсотків у Європі та на 8,1 відсотка в Азії та Океанії.

Три країни з найбільшими військовими витратами – США, Китай та Росія – витратили загалом 1 480 млрд доларів, або 51 відсоток від загальносвітової суми.

За словами аналітиків, результат 2025 року – це 11-й рік зростання поспіль. Річне зростання витрат, що склало 2,9 відсотка, було значно меншим, ніж 9,7 відсотка, зафіксовані у 2024 році.

Однак це уповільнення значною мірою пояснюється падінням військових витрат США. За межами США загальні витрати зросли на 9,2 відсотка у 2025 році.

Скільки витратити США

Військові витрати США у 2025 році, склавши 954 млрд доларів, були на 7,5 відсотка меншими, ніж у 2024 році. Падіння було пов'язане головним чином з тим, що протягом року не було схвалено жодної нової фінансової військової допомоги Україні.

Однак США збільшили інвестиції як у ядерний, так і в звичайний військовий потенціал, щоб зберегти домінування в Західній півкулі та стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Європа збільшує витрати на зброю

Основним фактором глобального збільшення військових витрат у 2025 році стало 14-відсоткове зростання в Європі до 864 млрд доларів.

При цьому військові витрати Росії зросли на 5,9 відсотка у 2025 році до 190 млрд доларів, що створювало її військовий тягар у 7,5 відсотка ВВП. Україна, сьомий за величиною споживач зброї у 2025 році, збільшила свої витрати на 20 відсотків до 84,1 млрд доларів, або 40 відсотків ВВП.

Окрім того, 29 європейських членів НАТО витратили загалом 559 млрд доларів, і 22 з них мали військові витрати щонайменше 2,0% ВВП. Німеччина була найбільшим військовим споживачем у групі, її витрати зросли на 24% у річному обчисленні до 114 мільярдів доларів.

Витрати на Близькому Сході стабільні

Військові витрати на Близькому Сході у 2025 році досягли приблизно 218 млрд доларів, що лише на 0,1 відсотка більше, ніж у 2024 році. Окрім Ізраїлю, більшість інших основних держав у регіоні збільшили свої витрати.

Військові витрати Ізраїлю скоротилися на 4,9 відсотка до 48,3 млрд доларів, що відображає зниження інтенсивності війни в Газі протягом 2025 року після угоди про припинення вогню з ХАМАС у січні 2025 року.

Тим не менш, витрати Ізраїлю залишилися на 97 відсотків вищими, ніж у 2022 році. Військові витрати Туреччини зросли на 7,2 відсотка у 2025 році до 30 млрд доларів, частково завдяки її військовим операціям в Іраку, Сомалі та Сирії.

Військові витрати Японії зросли на 9,7 відсотка, досягнувши 62,2 млрд доларів у 2025 році, що еквівалентно 1,4 відсотка ВВП.

Нагадаємо, раніше Пентагон запросив на 2027 фінансовий рік безпрецедентну суму в 1,5 трлн доларів. Це найдорожчий військовий бюджет у сучасній історії США, який на 42% перевищує показники минулого року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Міністерство оборони України Збройні сили України Сполучені Штати Америки Євросоюз
Новини
