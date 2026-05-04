ХАМАС отказался разоружаться в Секторе Газа

05:40 04.05.2026 Пн
2 мин
Переговоры зашли в тупик и Израиль может возобновить боевые действия
aimg Филипп Бойко
ХАМАС отказался разоружаться в Секторе Газа Фото: боевики ХАМАС (Getty Images)
Переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня в Секторе Газа оказались на грани полного срыва. Стороны не смогли прийти к согласию по ключевому вопросу - разоружению боевиков и переходу ко второй фазе соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику от The Jerusalem Post.

Генеральный директор Совета мира провел встречу с делегацией ХАМАС, однако палестинская сторона отвергла условия разоружения. Террористы хотят дождаться, пока закончится первый этап мирного плана.

Главные требования ХАМАС:

  • Полное выполнение первой фазы соглашения.
  • Вывод всех израильских войск с территории Газы.
  • Гарантии создания независимого палестинского государства.

Израиль уже озвучил свой ответ директору Совета мира, что отступать не будет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует оставаться на стратегических позициях.

Войска не выйдут за пределы так называемой "желтой линии". Это специальная граница, где сосредоточены значительные силы Израиля. Жителям Полосы строго запрещено приближаться к этой зоне.

Иерусалим ожидает от ХАМАС реальных шагов. Прежде всего речь идет о ликвидации вооруженных формирований и назначении нового технократического правительства.

Угроза возобновления войны

Израильские спецслужбы видят в действиях ХАМАС игру на время, пишет издание. Боевики пытаются уклониться от обязательств.

"Мы понимаем, что ХАМАС делает все возможное, чтобы уклониться. Если он не разоружится, Армия обороны Израиля в ближайшее время вернется к боевым действиям в Газе, чтобы завершить миссию", - заявил источник журналистов в службе безопасности.

Что еще известно о боевых действиях Израиля

После того как "Хезболла", с которой тоже воюет Израиль, нарушила перемирие, ЦАХАЛ выпустил на поле боя артиллерию нового поколения. Армия развернула новейшую самоходную гаубицу Ro'em для борьбы с террористами.

Тем временем "Хезболла" отвергает перемирие с Израилем, потому что в Ливане продолжаются бои. В группировке заявили, что продленное при посредничестве США перемирие в войне с Израилем является "бессмысленным".

Аналитики отмечают, что военные расходы Израиля сократились на 4,9 процента до 48,3 млрд долларов. Это отражает снижение интенсивности войны в Газе в течение 2025 года после соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы