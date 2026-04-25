"Хезболла" відкидає перемир'я з Ізраїлем, бо у Лівані продовжуються бої
Ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що продовжене за посередництва США перемир’я у війні з Ізраїлем є "безглуздим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Безглузде перемир’я"
У четвер президент США Дональд Трамп оголосив про тритижневе продовження перемир’я після зустрічі з послами Ізраїлю та Лівану в Білому домі. Попередня угода мала закінчитися в неділю.
Однак депутат парламенту від "Хезболли" Алі Файяд заявив, що "перемир’я є безглуздим через наполегливість Ізраїлю на ворожих діях, включаючи вбивства, обстріли і стрілянину", а також через руйнування сіл і міст на півдні.
"Кожна ізраїльська атака дає опору право на пропорційну відповідь", - додав він.
"Хезболла" не є стороною угоди про перемир’я і рішуче заперечує проти прямих контактів Лівану з Ізраїлем.
Жертви та збитий дрон
У п’ятницю, 24 квітня, ізраїльський авіаудар по південному ліванському селі Тулін забрав життя двох людей, повідомило міністерство охорони здоров’я Лівану. "Хезболла" заявила, що збила ізраїльський безпілотник Hermes 450 за допомогою ракети "земля-повітря". Ізраїльська армія підтвердила факт збиття дрона.
Протягом дня над Бейрутом кружляв ізраїльський безпілотник, повідомляють кореспонденти Reuters.
Буферна зона та попередження
Угода від 16 квітня не вимагає виведення ізраїльських військ з поясу південного Лівану, захопленого під час війни. Зона простягається на 5-10 км углиб ліванської території. Ізраїль заявляє, що буферна зона потрібна для захисту півночі країни від атак "Хезболли".
Військові Ізраїлю попередили жителів південного міста Дейр-Амес негайно покинути свої домівки, заявивши про плани діяти проти "діяльності "Хезболли" там. Це перше подібне попередження з моменту набрання чинності перемир’я 16 квітня.
Крихке перемир’я між Ізраїлем та Ліваном щодо бойовиків "Хезболли", укладене 16 квітня, було порушене за кілька днів. Спочатку Ізраїль заявив, що завдає ударів по бойовиках на півдні Лівану в межах самооборони, і це нібито не суперечило домовленостям.
Однак уже 23 квітня армія Ізраїлю повідомила про ракетні обстріли з боку противника, частину з яких вдалося перехопити.
ЦАХАЛ також наголосив, що бойовики випустили ракету по літаку ізраїльських ВПС, а також обстріляли безпосередньо військовослужбовців.
Крім того, напередодні Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після того, як внаслідок авіаудару, який приписують Тель-Авіву, загинула журналістка. Ще одна представниця медіа отримала поранення.