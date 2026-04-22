Ізраїль випустив на поле бою проти "Хезболли" артилерію нового покоління

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула новітню самохідну гаубицю Ro’em для боротьби з терористами "Хезболли". Зброя вже пройшла бойове хрещення під час крихкого припинення вогню в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Fox News .

Назва установки перекладається з івриту як "Грім" і це не просто чергова гармата, а справжній прорив, стверджують інженери. Вона стріляє швидше, б'є точніше та повністю змінює логіку використання вогневої сили.

Головний артилерійський офіцер ЦАХАЛу Ехуд Бібі у коментарі Fox News зазначив:

"Ro’em надає нові можливості артилерійському корпусу та Армії оборони Ізраїлю в цілому, змінюючи спосіб використання вогневої потужності на полі бою. Це знаменує собою історичну віху, яка започатковує нову еру більш точного, швидшого та гнучкішого вогню, що дозволяє нам ефективніше підтримувати війська на місцях".

Систему розробила компанія Elbit Systems, яка на міжнародному ринку відома як SIGMA. Виробництвом займається дочірнє підприємство в Південній Кароліні, США.

Ключові особливості гаубиці Ro’em:

екіпаж: всього 3 солдати (замість великої кількості "обслуги" у старих системах);

дальність вогню: приблизно 40 кілометрів;

повна автоматизація: система сама обирає снаряд та пороховий заряд;

швидкість: гармата автоматично наводиться на ціль та веде вогонь з високим темпом.

Нова зброя дозволяє діяти блискавично: гаубиця швидко займає позицію та відкриває вогонь. Так само швидко Ro’em залишає місце пуску, що мінімізує ризик удару у відповідь.

Бойове хрещення під час перемир'я

Ізраїль уже встиг перевірити Ro’em у ділі. Це сталося попри 10-денний режим припинення вогню. Військові наголошують: вогонь був суто оборонним, адже терористи готували атаки проти армії Ізраїля.

Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю:

"Під час цієї операції війська вели точний артилерійський вогонь по кількох позиціях протитанкових та ракетних комплексів класу "земля-земля" "Хезболли", з яких здійснювалися атаки на війська Армії оборони Ізраїлю.

Стрілянина була ефективною, досягла оперативних результатів та запровадила нові артилерійські можливості, тим самим зменшивши загрозу для військ Армії оборони Ізраїлю та ізраїльського цивільного населення".