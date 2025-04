ХАМАС обстріляв Ізраїль ракетами, ЦАХАЛ у відповідь "розширить" наступ у Секторі Газа

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що ввечері у неділю, 6 квітня, у районі Лахіш (на півдні центральної частини країни) "було ідентифіковано приблизно десять снарядів, які перетинали територію Ізраїлю з центральної частини Гази".

У ЦАХАЛ поінформували, що "приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені", але були зафіксовані "прильоти" в кількох районах.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що сили безпеки та порятунку працювали на місці в Ашкелоні, де впала ракета, яка була випущена з Сектора Газа.

Також уточнюється, що за даними ізраїльської сторони, бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази, й били по району Ашдода (місто та порт в Ізраїлі з населенням 207 тисяч осіб, розташоване на узбережжі Середземного моря).

"Принаймні одна з п'яти ракет, які не були перехоплені, влучила в Ашкелон (місто на південному заході країни, розташоване на узбережжі Середземного моря, південніше Ашдода, - ред), завдавши шкоди та поранивши одну людину", - повідомляє ізраїльська преса.

Медики кажуть, що людина отримала легкі поранення. В мережі були оприлюднені кадри наслідків обстрілу.

Rockets fell on Ashkelon, there are minor injuries, they will pay the price for this pic.twitter.com/gGsXOVg7gD