В Ізраїлі заявили про розширення наступу проти ХАМАС у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгортає на півдні Сектора Газа ще одну дивізію. Єрусалим каже про розширення операцію проти ХАМАС в анклаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначають ізраїльські ЗМІ, розгортання додаткової дивізії відбувається після масштабних нічних ударів у південній частині Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що військові розширюють свій наступ проти бойовиків угруповання ХАМАС.

Між тим палестинські ЗМІ повідомили про велику хвилю ударів у Рафаху та Хан-Юнісі протягом ночі, і про просування військ ЦАХАЛ до Рафаху сьогодні вранці.

У понеділок Армія оборони Ізраїлю опублікувала попередження про евакуацію для всього району Рафаха та великої території між Рафахом і Хан-Юнісом, де ЦАХАЛ раніше не проводив наземну операцію.

У березні в ЦАХАЛ оголосили, що було направлено 36-ту дивізію до Південного командування для підготовки до операцій у Газі.

А вже 2 квітня з'явилися повідомлення про те, що рано вранці сили дивізії увійшли в південну частину Сектора Газа в рамках розширення наступу проти ХАМАС.

Як пише The Times of Israel, за словами Каца, ізраїльські війська планують очистити райони "від терористів та інфраструктури, а також захоплять велику територію, яка буде додана до зон безпеки Ізраїлю".

Поновлення військової операції ЦАХАЛ у Секторі Газа

Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС поновилися активні бойові дії. Це сталося після того, як бойовики відмовились видавати ізраїльській стороні заручників, й офіційний Єрусалим заявив про порушення бойовиками угоди щодо перемир'я.

На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.

А 29 березня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху (на півдні анклаву) для розширення зони безпеки.

Додамо також, раніше в Ізраїлі заявили, що розглядають можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. Це може включати військову окупацію на кілька місяців.

Також в Міноборони Ізраїлю не виключили розширення буферної зони на кордоні з Сектором Газа у разі відмови бойовиків ХАМАС звільнити заручників.

30 березня Reuters повідомило, що ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа.

Наступного дня західні ЗМІ писали, що Ізраїль запропонував нове перемир'я в Газі та назвав умови - зокрема, для цього ХАМАС зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.