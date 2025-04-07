ХАМАС обстрелял Израиль ракетами, ЦАХАЛ в ответ "расширит" наступление в Секторе Газа

Боевики ХАМАС атаковать территорию Израиля ракетами, после чего израильские военные получили приказ усилить операцию в Секторе Газа.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ) и The Times of Israel .

В израильском военном ведомстве рассказали, что вечером в воскресенье, 6 апреля, в районе Лахиш (на юге центральной части страны) "было идентифицировано около десяти снарядов, которые пересекали территорию Израиля из центральной части Газы".

В ЦАХАЛ проинформировали, что "около пяти снарядов были успешно перехвачены", но были зафиксированы "прилеты" в нескольких районах.

Израильские СМИ пишут, что силы безопасности и спасения работали на месте в Ашкелоне, где упала ракета, которая была выпущена из Сектора Газа.

Также уточняется, что по данным израильской стороны, боевики запускали ракеты из Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы, и били по району Ашдода (город и порт в Израиле с населением 207 тысяч человек, расположенный на побережье Средиземного моря).

"По крайней мере одна из пяти ракет, которые не были перехвачены, попала в Ашкелон (город на юго-западе страны, расположенный на побережье Средиземного моря, южнее Ашдода, - ред), нанеся ущерб и ранив одного человека", - сообщает израильская пресса.

Медики говорят, что человек получил легкие ранения. В сети были обнародованы кадры последствий обстрела.

Rockets fell on Ashkelon, there are minor injuries, they will pay the price for this pic.twitter.com/gGsXOVg7gD — Jerixa (@Jerixxa) April 6, 2025

Место падения ракеты в израильском городе Ашкелон 6 апреля (фото: timesofisrael.com / Magen David Adom)

Такую ракетную атаку СМИ Израиля называют крупнейшим обстрелом с территории Сектора Газа "за много месяцев".

После удара со стороны боевиков в сторону Ашдода премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал министра обороны Иcраэлея Каца "ответить жестко", и одобрил продолжение интенсивных военных операций против ХАМАС в Секторе Газа.

В свою очередь глава Минобороны страны заявил, что дал указание ЦАХАЛ "продолжить и расширить" текущее наступление против ХАМАС в анклаве.

Также Кац отметил, что приказал Армии обороны Ихраиля "нанести очень мощный удар по ХАМАС в Газе в ответ на обстрел".

"За каждый осколок шрапнели, который попадет в жителя Ашкелона, убийцы ХАМАС заплатят очень высокую цену", - добавил он.

Возобновление операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Это произошло после того, как боевики отказались выдавать израильской стороне заложников, и официальный Иерусалим заявил о нарушении боевиками соглашения о перемирии.

На фоне этого израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

А 29 марта стало известно, что Израиль начал наземную операцию в Рафахе (на юге анклава) для расширения зоны безопасности.

Добавим также, ранее в Израиле заявили, что рассматривают возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. Это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.

Также в Минобороны Израиля не исключили расширение буферной зоны на границе с Сектором Газа в случае отказа боевиков ХАМАС освободить заложников.

30 марта Reuters сообщило, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Секторе Газа.

На следующий день западные СМИ писали, что Израиль предложил новое перемирие в Газе и назвал условия - в частности, для этого ХАМАС обязан освободить около половины заложников.

2 апреля в Израиле заявили о расширении наступления против ХАМАС в Секторе Газа. А уже 3 апреля в палестинской группировке ХАМАС заявили, что готовы освободить всех оставшихся заложников в обмен на постоянное прекращение огня.