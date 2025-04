ХАМАС обстрелял Израиль ракетами, ЦАХАЛ в ответ "расширит" наступление в Секторе Газа

В израильском военном ведомстве рассказали, что вечером в воскресенье, 6 апреля, в районе Лахиш (на юге центральной части страны) "было идентифицировано около десяти снарядов, которые пересекали территорию Израиля из центральной части Газы".

В ЦАХАЛ проинформировали, что "около пяти снарядов были успешно перехвачены", но были зафиксированы "прилеты" в нескольких районах.

Израильские СМИ пишут, что силы безопасности и спасения работали на месте в Ашкелоне, где упала ракета, которая была выпущена из Сектора Газа.

Также уточняется, что по данным израильской стороны, боевики запускали ракеты из Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы, и били по району Ашдода (город и порт в Израиле с населением 207 тысяч человек, расположенный на побережье Средиземного моря).

"По крайней мере одна из пяти ракет, которые не были перехвачены, попала в Ашкелон (город на юго-западе страны, расположенный на побережье Средиземного моря, южнее Ашдода, - ред), нанеся ущерб и ранив одного человека", - сообщает израильская пресса.

Медики говорят, что человек получил легкие ранения. В сети были обнародованы кадры последствий обстрела.

Rockets fell on Ashkelon, there are minor injuries, they will pay the price for this pic.twitter.com/gGsXOVg7gD