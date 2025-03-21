Ізраїль пригрозив розширити буферну зону на кордоні з Газою: названо умову

Ізраїльські солдати можуть розширити "зону безпеки" (буферну зону) на кордоні із Сектором Гази, якщо ХАМАС відмовиться звільняти заручників.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Якщо терористична організація ХАМАС і надалі відмовлятиметься звільнити заручників, я доручив ЦАХАЛу захопити додаткові райони, евакуювати населення і розширити зону безпеки навколо Гази для захисту ізраїльських поселень і солдатів ЦАХАЛу шляхом постійного утримання цього району Ізраїлем", - наголосив Кац.

Він пообіцяв, що поки бойовики ХАМАС і далі відмовлятимуться від звільнення заручників, вони втрачатимуть дедалі більше землі, яку "буде приєднано до Ізраїлю".

Міністр оборони уточнив, що Ізраїль буде "інтенсифікувати" свою операцію проти ХАМАС, зокрема "шляхом розширення наземних маневрів доти, доки заручників не буде звільнено і ХАМАС не буде розгромлено".

За його словами, Ізраїль використовуватиме "всі військові та цивільні методи тиску, включно з евакуацією населення Гази на південь і реалізацією плану президента США Трампа з добровільного переселення жителів Гази".