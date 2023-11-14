Гвардійці знищили човен окупантів у Херсонській області (відео)

Ворожий плавзасіб "мінусували" аеророзвідники 11 бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії. Для завдання удару був застосований БПЛА.

Також командувач опублікував відео цієї успішної атаки по надводній цілі противника у Херсонській області.

На кадрах показано наближення дрона до човна, що стояв біля невеликого причалу невказаного населеного пункту. Після цього стався вибух зі знищенням плавзасобу інтервентів.

Кадри представлені Південним Одеським територіальним управлінням НГУ

Раніше спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про знищення 10 листопада двох човнів окупантів, а також станції РЕБ та великокаліберної гармати.

Ситуація у Херсонській області

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Також у мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому представниця Сил оборони півдня Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати в контрбатарейній боротьбі та "інших методах".

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з РБК-Україна назвав три плацдарми для ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

Нещодавно у ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти на тимчасово захоплених районах Херсонської області мінують об'єкти критичної інфраструктури. Це може свідчити про плани ворога їх знищити при майбутньому відступі.

Зазначимо також, що вранці 13 листопада росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася". У Шойгу пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше така заява в РФ про "перегрупування" сил на окупованих районах Херсонської області була "анульована".