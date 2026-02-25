ГУР зірвало плани РФ на Запоріжжя: бійці "Артану" показали відео контрнаступу на півдні

Наступ ЗСУ на півдні

У середині лютого російські так звані "воєнкори" поширювали інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Силах оборони Півдня зазначили, що реальна ситуація на цій ділянці фронту не відповідає таким заявам.

20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про деокупацію приблизно 300 квадратних кілометрів території на півдні країни.

Згодом стало відомо про активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку, спрямовані на стримування просування російських сил.

А 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальних операцій на півдні українські військові звільнили вісім населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.