ГУР сорвало планы РФ на Запорожье: бойцы "Артана" показали видео контрнаступления на юге

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели серию наступательных действий на Запорожском направлении. Бои продолжаются в районе Степногорска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным разведки, спецподразделение "Артан" вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины провело комплексную операцию.
В результате украинские военные:
В рамках операции украинские бойцы:
По данным ГУР, удары по логистике и узлах связи усложнили российские штурмы на этом направлении.
Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция проводится в тесном взаимодействии с другими силами обороны.
"Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", - заявил он.
По словам военного, одной из главных целей остается недопущение прорыва противника к окраинам Запорожья.
В ГУР отметили, что наступательные действия под Степногорском продолжаются. Штурмовые группы работают при поддержке артиллерии, тяжелых ударных дронов и других средств огневого поражения.
В середине февраля российские так называемые "военкоры" распространяли информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга отметили, что реальная ситуация на этом участке фронта не соответствует таким заявлениям.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации около 300 квадратных километров территории на юге страны.
Впоследствии стало известно об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, направленных на сдерживание продвижения российских сил.
А 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных операций на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.