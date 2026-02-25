Наступление ВСУ на юге

В середине февраля российские так называемые "военкоры" распространяли информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга отметили, что реальная ситуация на этом участке фронта не соответствует таким заявлениям.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации около 300 квадратных километров территории на юге страны.

Впоследствии стало известно об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, направленных на сдерживание продвижения российских сил.

А 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных операций на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.