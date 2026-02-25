ГУР зірвало плани РФ на Запоріжжя: бійці "Артану" показали відео контрнаступу на півдні
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели серію наступальних дій на Запорізькому напрямку. Бої тривають у районі Степногірська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Наступальна операція на Запорізькому напрямку
За даними розвідки, спецпідрозділ "Артан" разом з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України провів комплексну операцію.
У результаті українські військові:
- повернули контроль над важливими позиціями;
- покращили тактичне становище на ділянці фронту;
- знищили передові штурмові групи противника.
Яких втрат зазнав противник
У межах операції українські бійці:
- уразили місця скупчення живої сили та техніки РФ;
- ліквідували десятки російських військових;
- встановили вогневий контроль над ключовими логістичними шляхами ворога.
За даними ГУР, удари по логістиці та вузлах зв’язку ускладнили російські штурми на цьому напрямку.
Заява командира підрозділу
Командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк із позивним "Титан" зазначив, що операція проводиться у тісній взаємодії з іншими силами оборони.
"Ці дії дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога", - заявив він.
За словами військового, однією з головних цілей залишається недопущення прориву противника до околиць Запоріжжя.
У ГУР наголосили, що наступальні дії під Степногірськом продовжуються. Штурмові групи працюють за підтримки артилерії, важких ударних дронівта інших засобів вогневого ураження.
Наступ ЗСУ на півдні
У середині лютого російські так звані "воєнкори" поширювали інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Силах оборони Півдня зазначили, що реальна ситуація на цій ділянці фронту не відповідає таким заявам.
20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про деокупацію приблизно 300 квадратних кілометрів території на півдні країни.
Згодом стало відомо про активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку, спрямовані на стримування просування російських сил.
А 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальних операцій на півдні українські військові звільнили вісім населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.