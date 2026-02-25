ГУР сорвало планы РФ на Запорожье: бойцы "Артана" показали видео контрнаступления на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В ГУР отметили, что наступательные действия под Степногорском продолжаются. Штурмовые группы работают при поддержке артиллерии, тяжелых ударных дронов и других средств огневого поражения.

По словам военного, одной из главных целей остается недопущение прорыва противника к окраинам Запорожья.

"Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", - заявил он.

Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция проводится в тесном взаимодействии с другими силами обороны.

По данным ГУР, удары по логистике и узлах связи усложнили российские штурмы на этом направлении.

По данным разведки, спецподразделение "Артан" вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины провело комплексную операцию.

Наступление ВСУ на юге

В середине февраля российские так называемые "военкоры" распространяли информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга отметили, что реальная ситуация на этом участке фронта не соответствует таким заявлениям.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации около 300 квадратных километров территории на юге страны.

Впоследствии стало известно об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, направленных на сдерживание продвижения российских сил.

А 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных операций на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.