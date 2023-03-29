В ГУР заявили, що контролюють питання розміщення ядерної зброї в Білорусі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, українська розвідка разом із західними партнерами контролює ситуацію, яка відбувається на території Білорусі. Окрім цього під наглядом також місця розташування російських підрозділів.

"Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше", - сказав Черняк.

Він зауважив, що всі дані свідчать про те, що заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі - черговий шантаж росіян.