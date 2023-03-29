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В ГУР заявили, что контролируют вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси

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Беларусь, Среда 29 марта 2023 15:55
В ГУР заявили, что контролируют вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси Фото: в ГУР заявили, что контролируют вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Главное управление разведки Украины полностью контролирует вопрос возможного размещения ядерного оружия в Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

По его словам, украинская разведка вместе с западными партнерами контролирует ситуацию, происходящую на территории Беларуси. Кроме этого под наблюдением также местонахождение российских подразделений.

"Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше", - сказал Черняк.

Он отметил, что все данные свидетельствуют о том, что заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси - очередной шантаж россиян.

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и якобы по просьбе самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В украинской разведке назвали заявление российского диктатора "повышением ставок" и отметили, что мир не пойдет на ядерный шантаж Кремля.

Тем временем на Совбезе ООН 31 марта соберутся обсудить данные намерения РФ.

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