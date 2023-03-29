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На Радбезі ООН обговорять наміри РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

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Середа 29 березня 2023 07:31
На Радбезі ООН обговорять наміри РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі Фото: в Радбезі ООН обговорять наміри РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В п’ятницю, 31 березня, Рада безпеки ООН проведе засідання, присвячене заявам російського диктатора Володимира Путіна про наміри розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом, участь в ньому має взяти і українська делегація. В порядку денному питання вказане як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Зазначається, що п’ятниця - це останній день перед тим, як головування в Радбезі ООН перейде ро Росії.

Нагадаємо, Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

В США заявили, що поки що не спостерігають підготовки до застосування ядерної зброї в Україні.

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ООН Ядерна зброя
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