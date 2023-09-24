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ГУР розповіло про роботу "невідомих диверсантів" в Московській та Калузькій областях РФ

Фото: диверсанти ліквідували декілька одиниць російської техніки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Невідомі диверсанти ліквідували декілька одиниць російської техніки на території Московської та Калузької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, в ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях.

  • На території військового містечка Калінінець Наро-Фомінського району були знищено паливозаправник. 

  • На території військового містечка 60 арсеналу озброєння міста Калуга було знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

"Бавовна" в Росії

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. До прикладу вночі 7 вересня вибух пролунав в Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу.

5 вересня в Міністерстві оборони РФ заявляли про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області та про безпілотники, які начебто летіли на Москву.

Найбільша атака безпілотників на території Росії сталася в ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

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