ГУР рассказало о работе "неизвестных диверсантов" в Московской и Калужской областях РФ

По данным украинской разведки, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях.

На территории военного городка Калининец Наро-Фоминского района был уничтожен топливозаправщик.

На территории военного городка 60 арсенала вооружения города Калуга было уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

"Хлопок" в России

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. К примеру, ночью 7 сентября взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, а именно в районе штаба Южного военного округа.

5 сентября в Министерстве обороны РФ заявляли о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области и о якобы летевших на Москву беспилотниках.

Самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

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