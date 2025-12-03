У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М"
ГУР розкрило подробиці будови, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 ракетного комплексу "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
Зазначається, що головним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "Конструкторське бюро машинобудування". Виробництво ракет здійснюється на потужностях "Воткінського заводу".
Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".
Проте 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:
- "Завод імені Морозова” – один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів "Іскандерів";
- компанії "ПСБ-технології" та "Пантес" – виробники комплектів плат для "Комети", яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей;
- "Серпуховський завод "Металіст" – виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.
У ГУР підкреслили, що зброя, яку сьогодні РФ застосовує проти України, в майбутньому може бути використана нею та її союзниками проти інших держав. Зокрема, Росія вже допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23/KN-24.
Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.
Також раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.
Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.
