У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М"

Середа 03 грудня 2025 09:32
UA EN RU
У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М" Фото: у ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР розкрило подробиці будови, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 ракетного комплексу "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Зазначається, що головним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "Конструкторське бюро машинобудування". Виробництво ракет здійснюється на потужностях "Воткінського заводу".

Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".

Проте 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:

  • "Завод імені Морозова” – один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів "Іскандерів";
  • компанії "ПСБ-технології" та "Пантес" – виробники комплектів плат для "Комети", яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей;
  • "Серпуховський завод "Металіст" – виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.

У ГУР підкреслили, що зброя, яку сьогодні РФ застосовує проти України, в майбутньому може бути використана нею та її союзниками проти інших держав. Зокрема, Росія вже допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23/KN-24.

У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет &quot;Іскандер-М&quot;

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.

Також раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.

Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе – читайте у матеріалі РБК-Україна.

