У ГУР розповіли, які підприємства РФ залучені до виробництва ракет "Іскандер-М"

Зазначається, що головним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "Конструкторське бюро машинобудування". Виробництво ракет здійснюється на потужностях "Воткінського заводу".

Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".

Проте 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:

"Завод імені Морозова” – один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів "Іскандерів";

компанії "ПСБ-технології" та "Пантес" – виробники комплектів плат для "Комети", яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей;

"Серпуховський завод "Металіст" – виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.

У ГУР підкреслили, що зброя, яку сьогодні РФ застосовує проти України, в майбутньому може бути використана нею та її союзниками проти інших держав. Зокрема, Росія вже допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23/KN-24.