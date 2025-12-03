В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М"
ГУР раскрыло подробности строения, перечень компонентов и полсотни предприятий кооперации по производству баллистической ракеты 9М723 ракетного комплекса "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
Отмечается, что главным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "Конструкторское бюро машиностроения". Производство ракет осуществляется на мощностях "Уоткинского завода".
Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".
Однако 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий, пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:
- "Завод имени Морозова" - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей "Искандеров";
- компании "ПСБ-технологии" и "Пантес" - производители комплектов плат для "Кометы", которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;
- "Серпуховский завод "Металлист" - производитель акселерометров для безплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.
В ГУР подчеркнули, что оружие, которое сегодня РФ применяет против Украины, в будущем может быть использовано ею и ее союзниками против других государств. В частности, Россия уже помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23/KN-24.
Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.
Также ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.
Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.
Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.