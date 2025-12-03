ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М"

Среда 03 декабря 2025 09:32
UA EN RU
В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М" Фото: в ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет "Искандер-М" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР раскрыло подробности строения, перечень компонентов и полсотни предприятий кооперации по производству баллистической ракеты 9М723 ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Отмечается, что главным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "Конструкторское бюро машиностроения". Производство ракет осуществляется на мощностях "Уоткинского завода".

Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".

Однако 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий, пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

  • "Завод имени Морозова" - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей "Искандеров";
  • компании "ПСБ-технологии" и "Пантес" - производители комплектов плат для "Кометы", которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;
  • "Серпуховский завод "Металлист" - производитель акселерометров для безплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.

В ГУР подчеркнули, что оружие, которое сегодня РФ применяет против Украины, в будущем может быть использовано ею и ее союзниками против других государств. В частности, Россия уже помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23/KN-24.

В ГУР рассказали, какие предприятия РФ привлечены к производству ракет &quot;Искандер-М&quot;

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Также ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Ракеты искандеры ГУР
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит