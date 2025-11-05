У ГУР розкрили виробників компонентів ударного дрона "Оріон"

"Оріон" – це ударно-розвідувальний дрон виробництва підсанкційної російської групи компаній "Кронштадт".

Що відомо про безпілотник

Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та тощо.

Окрім цього, "Оріон" є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль", компоненти якої Головне управління розвідки публікувало раніше.

Радіус дії "Оріона" – до 250 км (з ретранслятором — до 300 км), тривалість польоту – до 30 годин. За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею "Байрактара".

Хто виробляє компоненти для "Оріона"

Третина компаній наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.

Серед ідентифікованих підприємств – виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.

"Розробки на кшталт "Оріона" становлять загрозу не лише для України, але й для цивілізованого світу загалом: технології та компоненти можуть передаватися союзникам Росії, зокрема Ірану та КНДР, що розширює ризики їхнього військового використання в інших регіонах", - заявили у ГУР.