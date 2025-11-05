У ГУР розкрили виробників компонентів ударного дрона "Оріон"

Експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
"Оріон" – це ударно-розвідувальний дрон виробництва підсанкційної російської групи компаній "Кронштадт".
Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та тощо.
Окрім цього, "Оріон" є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль", компоненти якої Головне управління розвідки публікувало раніше.
Радіус дії "Оріона" – до 250 км (з ретранслятором — до 300 км), тривалість польоту – до 30 годин. За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею "Байрактара".
Третина компаній наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.
Серед ідентифікованих підприємств – виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.
"Розробки на кшталт "Оріона" становлять загрозу не лише для України, але й для цивілізованого світу загалом: технології та компоненти можуть передаватися союзникам Росії, зокрема Ірану та КНДР, що розширює ризики їхнього військового використання в інших регіонах", - заявили у ГУР.
Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.
Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.
Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе – читайте у матеріалі РБК-Україна.