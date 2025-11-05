В ГУР раскрыли производителей компонентов ударного дрона "Орион"

Эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"Орион" - это ударно-разведывательный дрон производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт".
Аппарат весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и тому подобное.
Кроме этого, "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее.
Радиус действия "Ориона" - до 250 км (с ретранслятором - до 300 км), продолжительность полета - до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей "Байрактара".
Треть компаний пока не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.
Среди идентифицированных предприятий - производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для планера.
"Разработки вроде "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах", - заявили в ГУР.
Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.
Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.
