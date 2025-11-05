В ГУР раскрыли производителей компонентов ударного дрона "Орион"

"Орион" - это ударно-разведывательный дрон производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт".

Что известно о беспилотнике

Аппарат весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и тому подобное.

Кроме этого, "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее.

Радиус действия "Ориона" - до 250 км (с ретранслятором - до 300 км), продолжительность полета - до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей "Байрактара".

Кто производит компоненты для "Ориона"

Треть компаний пока не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Среди идентифицированных предприятий - производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для планера.

"Разработки вроде "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах", - заявили в ГУР.