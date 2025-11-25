ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину

Вторник 25 ноября 2025 08:36
UA EN RU
В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину Фото: В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107 (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Эксперты ГУР раскрыли строение, составные части и элементную базу иранского дрона Shahed-107, который РФ применяет в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что впервые новый беспилотник публично представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне этого года во время обострения ирано-израильского конфликта.

Shahed-107 - это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия.

Конструкция дрона

В исследованном образце установлена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, по своим характеристикам аналогичная другим боевым частям иранских "Шахедов". Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111.

Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в конструкции российских дронов "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта".

Учитывая емкость топливного бака - 28 литров - дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км.

Система навигации построена на инерциальной навигационной системе, подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером.

В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину

Компоненты для создания дрона

География электронной компонентной базы этого дрона традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, Китай, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия.

"Появление Shahed-107 у России и его применение против Украины - это еще одно доказательство углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой. Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле", - добавили в ГУР.

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также ранее сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе читайте в материале РБК-Украина: "Шахэды" стали умнее: что Россия встроила в иранские дроны и как ответит Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Дрони
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины