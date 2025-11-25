В ГУР раскрыли конструкцию дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину

Эксперты ГУР раскрыли строение, составные части и элементную базу иранского дрона Shahed-107, который РФ применяет в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что впервые новый беспилотник публично представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне этого года во время обострения ирано-израильского конфликта.

Shahed-107 - это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия.

Конструкция дрона

В исследованном образце установлена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, по своим характеристикам аналогичная другим боевым частям иранских "Шахедов". Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111.

Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в конструкции российских дронов "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта".

Учитывая емкость топливного бака - 28 литров - дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км.

Система навигации построена на инерциальной навигационной системе, подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером.