ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ГУР "разобрало" новый дрон РФ: чьи детали в "Князе Вещий Олег"

10:52 13.04.2026 Пн
2 мин
Что показало исследование?
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: ГУР обнародовало составляющие российского дрона "Князь Вещий Олег" (росСМИ)

ГУР обнародовало перечень иностранных компонентов, из которых состоит разведывательный дрон РФ "Князь Вещий Олег". Российский производитель продолжает использовать детали из Китая, Швейцарии и Тайваня, несмотря на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины на портале War&Sanctions.

По данным ГУР, разработчиком и производителем этого БпЛА является российский Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также создает другие типы беспилотников, в частности FPV-дроны и системы перехвата.

Характеристики беспилотника

Дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Заявленные характеристики включают:

  • радиус действия до 45 км;
  • продолжительность полета до 3,5 часов;
  • скорость до 130 км/ч;
  • высоту полета до 3 тыс. метров.

Беспилотник оснащен двумя камерами, в частности курсовой IP-камерой китайского производства и гиростабилизированной оптической системой с функциями искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей в реальном времени.

Также отмечается использование полетного контроллера на базе микроконтроллеров STMicroelectronics (производство в Китае и Тайване) и компонентов CUAV Technology.

Для защиты от радиоэлектронной борьбы применяется четырехканальная CRP-антенна, а движение обеспечивают электродвигатели SunnySky китайского производства.

Как отмечают в ГУР, производитель дрона сейчас находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии.

Другие страны санкционной коалиции пока не ввели ограничений против этого разработчика, что позволяет России сохранять доступ к зарубежным технологиям через посредников.

Аналитики ГУР продолжают детально изучать новые образцы российского вооружения.

В частности, в марте разведка обнародовала интерактивные 3D-модели и описание составляющих барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Скальпель".

Специалисты исследовали обломки беспилотника, сбитого над Киевом 16 марта, который идентифицировали как модернизированный "Ланцет".

Кроме того, ранее разведчики сообщали о новом дроне типа "Шахед" ("Герань-2" серии "Э"), оснащенном авиационной ракетой Р-60.

Также установлено, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

