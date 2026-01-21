Українські воїни збили новий російський дрон "Князь Віщий Олег" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ батальйону безпілотних систем "Пентагон" 225 окремого штурмового полку у Facebook .

Новий дрон російських окупантів збили пілоти роти перехоплювачів батальйону "Пентагон" 225 ОШП.

Що відомо про новий дрон

У підрозділі наголосили, що такий безпілотник - це новітня розробка росіян, яка має такі характеристики:

максимальна швидкість - 130 км на годину;

максимальна висота польоту - 100 метрів;

робочий радіус польоту - 45 кілометрів.

У підрозділі зазначили, що, як заявляють самі росіяни, "головною перевагою" дрона є нібито висока виживаність, оскільки українські воїни "приймають його за власний".

Він може забезпечити розвідку, коригування вогню і спостереження за результатами роботи ударних дронів.