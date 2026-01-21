ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські воїни збили новий російський дрон "Князь Віщий Олег" (відео)

Україна, Середа 21 січня 2026 18:10
Українські воїни збили новий російський дрон "Князь Віщий Олег" (відео) Ілюстративне фото: Україна знищила найновіший дрон РФ "Князь Віщий Олег" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили новий дрон російських окупантів "Князь Віщий Олег". З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ батальйону безпілотних систем "Пентагон" 225 окремого штурмового полку у Facebook.

Новий дрон російських окупантів збили пілоти роти перехоплювачів батальйону "Пентагон" 225 ОШП.

Що відомо про новий дрон

У підрозділі наголосили, що такий безпілотник - це новітня розробка росіян, яка має такі характеристики:

  • максимальна швидкість - 130 км на годину;
  • максимальна висота польоту - 100 метрів;
  • робочий радіус польоту - 45 кілометрів.

У підрозділі зазначили, що, як заявляють самі росіяни, "головною перевагою" дрона є нібито висока виживаність, оскільки українські воїни "приймають його за власний".

Він може забезпечити розвідку, коригування вогню і спостереження за результатами роботи ударних дронів.

Новий дрон "Герань-5"

Нагадаємо, нещодавно у росіян з'явився новий реактивний дрон "Герань-5".

Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, безпілотник може розвивати швидкість до 600 км/год.

За даними розвідки, дрон за конструкцією нагадує іранський Karrar, при цьому більшість його вузлів ідентичні компонентам інших "Герань", які виробляють в Алабузі. При цьому РФ опрацьовує можливість запуску цього безпілотника зі штурмовика Су-25.

