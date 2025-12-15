ua en ru
У ГУР розкрили деталі про новий "Шахед" з ракетою: як працює та з чого складається

Понеділок 15 грудня 2025 10:28
UA EN RU
У ГУР розкрили деталі про новий "Шахед" з ракетою: як працює та з чого складається Фото: у ГУР розкрили деталі про новий "Шахед" з ракетою (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

У ГУР МО України розкрили подробиці про новий безпілотник типу "Шахед", або "Гєрань-2" серії "Э", який оснащено авіаційною ракетою Р-60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Зазначається, що РФ адаптувала авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 для встановлення на дрони з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Конструкція нового дрону

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу дрона.

БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Електронна "начинка" також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4, трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії. Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Британія.

Як працює новий дрон

Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

Основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА.

У ГУР розкрили деталі про новий &quot;Шахед&quot; з ракетою: як працює та з чого складається

Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.

Також повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Дрони Війська РФ Вторгнення Росії до України
