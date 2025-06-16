ГУР посилило переговорні позиції Зеленського: дочка Келлога підтримала Буданова

Про це написала дочка спецпредставника Дональда Трампа по Україні Кіта Келлога Меган Моббс, передає РБК-Україна з посиланням на її соцмережу X .

Меган Моббс - голова гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation, який опікується логістичним хабом на кордоні Румунії та України і через який доставляють медикаменти та іншу допомогу в українські лікарні.

Саме тому, вважає вона, чутки про спроби усунення Буданова виглядають нерозважливими, політичними і вкрай шкідливими для країни в критичний момент.

"Військова розвідка України під керівництвом Героя України (Кирила, - Ред.) Буданова домоглася значного, асиметричного успіху на полі бою і посилила переговорні позиції Зеленського", - написала Моббс.

Успіхи ГУР і заяви Буданова

Головне управління розвідки Міноборони України проводить успішні операції проти окупантів. Нещодавно хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибіру, який використовувався силовими структурами РФ для здійснення агресії проти України.

Крім того, хакери ГУР атакували в червні сервіси митниці, податкової служби Росії та "РЖД". Метою таких кібератак є порушення роботи урядових сайтів, фінустанов, транспортної інфраструктури та систем енергопостачання Росії.

Однією з останніх успішних операцій ГУР була атака на підстанцію в Калінінграді. Агентам вдалося знеструмити об'єкти ВПК і російської армії. Зрештою, РФ зазнала збитків на майже 5 млн доларів.

Очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що Україна та Росія можуть досягти режиму припинення вогню у 2025 році, проте він зазначив, що іншим питанням є, наскільки це буде довго та ефективно.

На тлі спроб посередників на чолі зі США посадити РФ за стіл переговорів Буданов нещодавно попередив, що росіяни вдосконалили північнокорейські KN-23. За його словами, ці балістичні ракети тепер б'ють точніше.

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