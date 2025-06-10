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Буданов: Росія вдосконалила північнокорейські KN-23, тепер вони б'ють точніше

Вівторок 10 червня 2025 11:02
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Буданов: Росія вдосконалила північнокорейські KN-23, тепер вони б'ють точніше Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Північна Корея завдяки допомозі з боку Російської Федерації (РФ) значно посилила балістичні ракети КN-23, які тепер здатні вражати зі "смертельною" точністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова в інтерв'ю The War Zone (TWZ).

Перша партія КN-23, яку Корейська Народно-Демократична Республіка передала Росії - була неякісною. Згідно зі звітом української прокуратури, близько половина з них - відхилялися від траєкторії й інколи вибухали у повітрі.

"З тих пір вони (КN-23, - ред.) були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, розповів нам Буданов, і тепер вражають зі смертельною точністю. Це надало Росії вкрай необхідне джерело балістичних ракет малої дальності, - пише TWZ.

Допомога КНДР Росії

Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи боєприпаси, артилерійські снаряди та ракети. Ця допомога значною мірою компенсує втрати Росії на фронті та дозволяє їй підтримувати високий темп обстрілів.

Зокрема КНДР поставляла країні-терористу балістичні ракети KN-23. Остання ж після запуску та досягання висоти в близько 50 кілометрів, має квазібалістичну траєкторію. Серед її характеристик:

  • довжина 7,5 метрів;
  • діаметр 0,95 метра;
  • вага - 3,415 тонни;
  • дальність польоту - 690 кілометрів.

Про удосконалення ворогом KN-23 Буданов попереджав ще на початку року.

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