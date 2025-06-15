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Агенти ГУР атакували підстанцію в Калінінграді: знеструмили об'єкти ВПК і армії

Калінінград, Неділя 15 червня 2025 11:48
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Агенти ГУР атакували підстанцію в Калінінграді: знеструмили об'єкти ВПК і армії Фото: агенти ГУР провели диверсію в Калінінграді (armyinform-com-ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Агенти Головного управління розвідки Міноборони провели диверсію в місті Кенігсберг (Калінінград). Внаслідок атаки було знеструмлено об'єкти російського ВПК та армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією джерел РБК-Україна в українській розвідці, близько 4:00 14 червня у місті Кенігсберг було здійснено атаку на промислову електропідстанцію.

Таким чином було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського військово-промислового комплексу та армії РФ, розташованих в районі здійснення операції. Збитки для Росії внаслідок диверсії становлять майже 5 млн доларів.

Джерела зазначають, що агенти ГУР злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал об'єкта. Пожежа суттєво пошкодила об'єкт та призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік.

"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України, буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", - наголосив співрозмовник у ГУР.
Агенти ГУР атакували підстанцію в Калінінграді: знеструмили об'єкти ВПК і армії
Фото: російське місто Калінінград (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, що Калінінград - це російське місто, яке є адміністративним центром Калінінградської області. Цей регіон територіально не межує з Росією, його оточують країни НАТО - Польща та Литва. На півночі та заході Калінінградську область омиває Балтійське море.

У квітні 2024 року у Калінінградській області горів російський ракетний корабель "Серпухов". Ракетоносій спалахнув у військово-морській базі "Балтійськ".

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Калінінград Головне управління розвідки ГУР
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