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ГУР усилило переговорные позиции Зеленского: дочь Келлога поддержала Буданова

Понедельник 16 июня 2025 23:34
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ГУР усилило переговорные позиции Зеленского: дочь Келлога поддержала Буданова Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины добилось значительного успеха на поле боя и усилило переговорные позиции президента страны Владимира Зеленского.

Об этом написала дочь спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс, передает РБК-Украина со ссылкой на ее соцсеть X.

"Военная разведка Украины под руководством Героя Украины (Кирилла, - Ред.) Буданова добилась значительного, асимметричного успеха на поле боя и усилила переговорные позиции Зеленского", - написала Моббс.

Именно поэтому, считает она, слухи о попытках смещения Буданова выглядят безрассудными, политическими и крайне вредными для страны в критический момент.

Меган Моббс – глава гуманитарного фонда R.T. Weatherman Foundation, который занимается логистическим хабом на границе Румынии и Украины и через который доставляют медикаменты и другую помощь в украинские больницы.

Успехи ГУР и заявления Буданова

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит успешные операции против оккупантов. Недавно хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири, который использовался силовыми структурами РФ для осуществления агрессии против Украины.

Кроме того, хакеры ГУР атаковали в июне сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД". Целью таких кибератак является нарушение работы правительственных сайтов, финучреждений, транспортной инфраструктуры и систем энергоснабжения России.

Одной из последних успешных операций ГУР была атака на подстанцию в Калининграде. Агентам удалось обесточить объекты ВПК и российской армии. В конечном итоге, РФ понесоа убытки почти 5 млн долларов.

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что Украина и Россия могут достигнуть режима прекращения огня в 2025 году, однако он отметил, что другим вопросом является, насколько это будет долго и эффективно.

На фоне попыток посредников во главе с США усадить РФ за стол переговоров Буданов недавно предупредил, что россияне усовершенствовали северокорейские KN-23. По его словам, эти баллистические ракеты теперь бьют точнее.

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