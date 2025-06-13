Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак проти ресурсів російської податкової та митної служби, а також "Российской железной дороги" ("РЖД").

Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

Федеральна митна служба та податкова

У Федеральній митній службі підтвердили DDoS-атаку, втім назвали це формулюванням "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".

Фото: хакери ГУР атакували сервіси митниці, податкової служби Росії та "РЖД" (джерела)

Також під удар потрапили дотичні до митниці та податкової служби Росії сервіси, зокрема:

"Контур" - провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу;

"Честный знак" - національна система цифрового маркування;

"ГосКлюч" - сервер електронного підпису.

"РЖД"

Зокрема хакери успішно атакували сайт та мобільний сервіс "РЖД". Протягом минулого дня, 12 червня, росіяни не могли купити квитки на потяг через сайт та мобільний застосунок залізниці. Найбільше скарг надходило із Санкт-Петербургу, Тверської, а також Свердловської областей.

Фото: хакери ГУР атакували сервіси митниці, податкової служби Росії та "РЖД" (джерела)

Зрештою у "РЖД" підтвердили технічні проблеми через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах.