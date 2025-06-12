Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі, - джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".
Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.
Мережі "Орион Телекома" активно використовували російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Наразі без зв'язку залишилось закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану.
Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)
Від самого ранку в місцевих пабліках Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану жаліються на відсутність інтернету й телебачення. Зокрема в місцевих Telegram-каналах шириться лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера, що підписаний активістами хакерської групи "BO TEAM".
Тим часом в "Орион Телеком" підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити доступ до мережі до кінця дня.
Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)
В результаті кібератаки були виведені з ладу:
- 370 серверів;
- близько 500 мережевих комутаторів.
У тому ж числі хакери затерли бекапи, що ускладнить провайдеру відновити роботу.
Кібератаки проти Росії
Українські кіберфахівці активно ведуть наступальні операції проти Росії у кіберпросторі. Атаки часто спрямовані на порушення роботи урядових сайтів, фінансових установ, транспортної інфраструктури та систем енергопостачання. Наприклад, нещодавно хакери ГУР атакували онлайн-систему російської залізниці.
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