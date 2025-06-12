ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі, - джерела

Четвер 12 червня 2025 13:45
UA EN RU
Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі, - джерела Ілюстративне фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

Мережі "Орион Телекома" активно використовували російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Наразі без зв'язку залишилось закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану.

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

Від самого ранку в місцевих пабліках Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану жаліються на відсутність інтернету й телебачення. Зокрема в місцевих Telegram-каналах шириться лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера, що підписаний активістами хакерської групи "BO TEAM".

Тим часом в "Орион Телеком" підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити доступ до мережі до кінця дня.

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

В результаті кібератаки були виведені з ладу:

  • 370 серверів;
  • близько 500 мережевих комутаторів.

У тому ж числі хакери затерли бекапи, що ускладнить провайдеру відновити роботу.

Кібератаки проти Росії

Українські кіберфахівці активно ведуть наступальні операції проти Росії у кіберпросторі. Атаки часто спрямовані на порушення роботи урядових сайтів, фінансових установ, транспортної інфраструктури та систем енергопостачання. Наприклад, нещодавно хакери ГУР атакували онлайн-систему російської залізниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Сибирь
NEWS
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України