Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

Мережі "Орион Телекома" активно використовували російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Наразі без зв'язку залишилось закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану.

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

Від самого ранку в місцевих пабліках Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану жаліються на відсутність інтернету й телебачення. Зокрема в місцевих Telegram-каналах шириться лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера, що підписаний активістами хакерської групи "BO TEAM".

Тим часом в "Орион Телеком" підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити доступ до мережі до кінця дня.

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

В результаті кібератаки були виведені з ладу:

370 серверів;

близько 500 мережевих комутаторів.

У тому ж числі хакери затерли бекапи, що ускладнить провайдеру відновити роботу.