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У ГУР оцінили, чи вдається Путіну втягнути Білорусь у війну

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він відреагував на попередні заяви ГУР щодо планів Кремля залучити Білорусь до війни проти України.

"Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення якихось додаткових точок напруги. Але в залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної загарбницької війни проти України, сухопутних операцій Путін не дійшов", - заявив розвідник.

Він додав, що ситуація щодо можливої участі Білорусі у війні відстежується, моніториться та вивчається українськими військовими.

Як Білорусь допомагає Росії

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

 

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