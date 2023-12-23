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ЗСУ провели навчання на півночі України: відео

Україна, Субота 23 грудня 2023 11:11
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ЗСУ провели навчання на півночі України: відео Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові провели навчання на півночі нашої країни. Захисники пройшли смугу перешкод, відпрацювали штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва у Facebook.

За його словами, ситуація на територіях біля кордону з Білоруссю спокійна, але для військових це не привід розслаблятися.

"У будь-який момент ситуація може змінитися і українські воїни повинні бути готовими дати гідну відсіч загарбнику", - зазначив Наєв.

У рамках навчань захисники півночі України пройшли смугу перешкод, відпрацювали штурми приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуацію поранених. Це комплекс заходів бойової підготовки для підрозділів, що несуть службу у Північній операційній зоні.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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Сергій Наєв ВСУ Білорусь
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