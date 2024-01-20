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В ГУР оценили, удается ли Путину втянуть Беларусь в войну

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отреагировал на предыдущие заявления ГУР о планах Кремля привлечь Беларусь к войне против Украины.

"Путин использует белорусский фактор для отвлечения украинских сил, резервов, для создания каких-то дополнительных точек напряжения. Но в привлечении непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины сухопутных операций Путин не дошел", - заявил разведчик.

Он добавил, что ситуация с возможным участием Беларуси в войне отслеживается, мониторится и изучается украинскими военными.

Как Беларусь помогает России

Беларусь первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частости, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

 

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