Гуменюк о взрывах в Крыму: не можем установить причину, но удовлетворены результатом

"Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено, что минус 9 вражеских самолетов и это даже омрачает ту же причину, радость от этого оповещения", - рассказала она.

Что известно о взрывах в Крыму

Напомним, 9 августа в Крыму раздались взрывы на авиабазе "Саки". Тут, в Новофедоровке дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, которые совершают налеты на материковую Украину.

В общей сложности сообщалось о пяти пострадавших в результате взрывов в Крыму, которых доставили в больницу. Согласно заявлению местных "властей", их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно об одном погибшем.