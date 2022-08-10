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Гуменюк про вибухи в Криму: не можемо встановити причину, але задоволені результатом

Фото: керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони не можуть встановити причину вибухів на військовому аеродромі Саки в районі Новофедорівки в окупованому Криму. Але це ніяк не зменшує важливість того, що сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Це якраз те явище, коли ми не можемо встановити причину, але нас цілком задовольняє результат. Офіційно повідомлено, що мінус 9 ворожих літаків і це навіть затьмарює ту саму причину, радість від цього сповіщення", - розповіла вона.

Що відомо про вибухи в Криму

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". Тут, в Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Загалом повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. На території якого вчора лунали масові вибухи.

Детальніше про вибухи в Криму 9 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

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