Гуменюк про вибухи в Криму: не можемо встановити причину, але задоволені результатом

"Це якраз те явище, коли ми не можемо встановити причину, але нас цілком задовольняє результат. Офіційно повідомлено, що мінус 9 ворожих літаків і це навіть затьмарює ту саму причину, радість від цього сповіщення", - розповіла вона.

Що відомо про вибухи в Криму

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". Тут, в Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Загалом повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше стало відомо про одного загиблого.