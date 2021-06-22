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Губернатор Токио за месяц до Олимпиады попала в больницу с переутомлением

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Токио, Вторник 22 июня 2021 16:53
Губернатор Токио за месяц до Олимпиады попала в больницу с переутомлением Фото: губернатор Японии Юрико Койке (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

За месяц до открытия Олимпийских игр в Токио местный губернатор Юрико Койке попала в больницу с переутомлением. По официальной информации, до этого она взяла отпуск до конца недели.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что Койке взяла отпуск на оставшуюся часть недели из-за сильной усталости. В последнее время она была занята реагированием на пандемию коронавируса и подготовкой к проведению Олимпийских игр.

Сегодня она провела онлайн-встречу представителей пяти организационных органов, включая Международный олимпийский комитет, чтобы установить ограничения для зрителей. После этого стало известно об отпуске. Ее обязанности пока будет выполнять заместитель Мицучика Тарао.

По состоянию на сейчас стало известно, что Койке госпитализирована.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID на Олимпийские игры в Токио допустят только японских зрителей. При этом ограничения будут жесткими и все может отмениться в любую минуту.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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