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Губернатор Токіо за місяць до Олімпіади потрапила до лікарні з перевтомою

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Токіо, Вівторок 22 червня 2021 16:53
Губернатор Токіо за місяць до Олімпіади потрапила до лікарні з перевтомою Фото: губернатор Японії Юріко Койке (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

За місяць до відкриття Олімпійських ігор в Токіо місцевий губернатор Юріко Койке потрапила до лікарні з перевтомою. За офіційною інформацією, до цього вона взяла відпустку до кінця тижня.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

Повідомляється, що Койке взяла відпустку на решту тижня через сильну втому. Останнім часом вона була зайнята реагуванням на пандемію коронавірусу і підготовкою до проведення Олімпійських ігор.

Сьогодні вона провела онлайн-зустріч представників п'яти організаційних органів, включаючи Міжнародний олімпійський комітет, щоб встановити обмеження для глядачів. Після цього стало відомо про відпустку. Її обов'язки поки виконуватиме заступник Міцучика Тарао.

Станом на зараз стало відомо, що Койке госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пандемію COVID на Олімпійські ігри в Токіо допустять тільки японських глядачів. При цьому обмеження будуть жорсткими і все може скасуватися в будь-яку хвилину.

Олімпіада пройде з 23 липня по 8 серпня.

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