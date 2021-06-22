Губернатор Токіо за місяць до Олімпіади потрапила до лікарні з перевтомою

За місяць до відкриття Олімпійських ігор в Токіо місцевий губернатор Юріко Койке потрапила до лікарні з перевтомою. За офіційною інформацією, до цього вона взяла відпустку до кінця тижня.

Повідомляється, що Койке взяла відпустку на решту тижня через сильну втому. Останнім часом вона була зайнята реагуванням на пандемію коронавірусу і підготовкою до проведення Олімпійських ігор.

Сьогодні вона провела онлайн-зустріч представників п'яти організаційних органів, включаючи Міжнародний олімпійський комітет, щоб встановити обмеження для глядачів. Після цього стало відомо про відпустку. Її обов'язки поки виконуватиме заступник Міцучика Тарао.

Станом на зараз стало відомо, що Койке госпіталізовано.