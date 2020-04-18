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В ГСЧС прогнозируют уменьшение влияния пожаров на воздух в Киеве

Новости » Общество     18.04.2020 - 18:43
В ГСЧС прогнозируют уменьшение влияния пожаров на воздух в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В начале недели ветер изменит свое направление

В начале следующей недели ожидается уменьшение влияния лесных пожаров на загрязнение воздуха в Киеве. Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает Офис президента Украины.

По словам Чечеткина, в начале следующей недели прогнозируется изменение направления ветра на северный, что, как ожидается, уменьшит влияние лесных пожаров на загрязнение воздуха в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. В воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Кроме того, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что вечером 16 апреля в Киеве было зафиксировано чрезвычайно высокий уровень загрязнения воздуха. Уровень загрязнения в 2-3 раза превышал норму.

Также РБК-Украина писало, что загрязненный лесными пожарами воздух перемещается из Киева на территорию других областей. Загрязненные вредными веществами воздушные массы перемещаются на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

ГСЧС сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров Более трети лесных пожаров в Житомирской области ликвидировали
Новости Украины КиевпожарГСЧСзагрязнение воздуха
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